João Fonseca perde para australiano e é eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto

No primeiro campeonato em preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada, João Fonseca foi eliminado de forma precoce.

Jogando contra Tristan Schoolkate, número 103 do ranking da ATP e proveniente do qualifying, o brasileiro perdeu por 2 sets a 0 (5/7 e 6/4) e deu adeus ao Masters 1000 de Toronto, no Canadá.

No primeiro set, o carioca de 18 anos teve dificuldades nas devoluções e contou com Schoolkate inspirado em seus games de serviço. No tie-break, o australiano contou com erros de João e conseguiu fechar o desempate em 7/5.