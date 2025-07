João Fonseca participará de jogo de exibição no US Open

João Fonseca completará 19 anos no dia do jogo de exibição. Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Jogo das Estrelas do US Open terá a presença de um tenista brasileiro no dia 21 de agosto, no Arthur Ashe Stadium, principal quadra do último Grand Slam da temporada.

João Fonseca estará ao lado de nomes como Andre Agassi, John McEnroe e Juan Martin del Potro na disputa masculina e Coco Gauff e Venus Williams no feminino.

O evento chamado "Stars of the Open" (Estrelas do Open, em português) será no mesmo dia que o brasileiro completará 19 anos.

O US Open ocorrerá entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos. João disputou o Grand Slam na temporada passada, quando foi eliminado na terceira rodada.