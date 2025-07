João Fonseca desperdiça caminho 'acessível' até quartas, mas deixa Wimbledon com melhor ranking

João Fonseca encerrou nesta sexta-feira sua primeira participação na chave principal de Wimbledon. O jovem carioca fez grande campanha ao alcançar a terceira rodada, quebrando um jejum de 15 anos no tênis brasileiro. No entanto, parou na experiência e no saque do chileno Nicolas Jarry num belo duelo de quatro sets.

A boa campanha, contudo, poderia ter sido ainda melhor, em caso de vitória e vaga nas oitavas de final. Isso porque a atual edição de Wimbledon vem sendo marcado pela eliminação em sequência de diversos favoritos, a maioria nas duas primeiras rodadas, o que abre caminho para surpresas na segunda semana do Grand Slam britânico.

No caso da chave do brasileiro, o sorteio foi favorável a Fonseca, que escapou de um cabeça de chave na primeira rodada. Seu adversário foi o local Jacob Fearnley, 49º do mundo e que nunca brilhou na grama inglesa. Na sequência, evitou outro pré-classificado, o holandês Tallon Griekspoor, que caiu diante do americano Jenson Brooksby.

Na terceira rodada, o favorito para avançar até um possível confronto com o brasileiro era o dinamarquês Holger Rune, eliminado logo na estreia. Era o número oito do mundo. Fonseca acabou cruzando com Jarry, que já foi número 16 do mundo, mas vem sem ritmo no circuito. É o apenas 143º do mundo, vindo do qualifying.

Se derrotasse Jarry, o brasileiro iria enfrentar o britânico Cameron Norrie, outro tenista que vem em baixa. Apesar de já ter sido o 8º do mundo, o atleta da casa não venceu nenhuma partida na grama antes de estrear em Wimbledon. Em dois jogos, duas derrotas.

Seria possível ao torcedor brasileiro sonhar com uma vitória que colocaria Fonseca diante do tenista do momento, o espanhol Carlos Alcaraz, nas quartas de final. O número dois mundo é o atual bicampeão de Wimbledon e, há cerca de um mês, protagonizou uma das maiores viradas da história na final de Roland Garros, contra o italiano Jannik Sinner.

Um duelo entre Fonseca e Alcaraz é um dos mais aguardados do circuito. Há especialistas que consideram o brasileiro forte candidato a formar futuramente um eventual novo Big 3 ao lado do espanhol e de Sinner.

Apesar da eliminação, a boa trajetória no Grand Slam britânico deve colocar o brasileiro no Top 50 na próxima atualização do ranking, ao fim da competição. Atual 54º do mundo, ele aparece temporariamente no 47º posto, o que pode mudar até o último dia de Wimbledon.