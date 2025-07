João Fonseca comemora força mental e elogia próximo adversário: "Tem um grande saque"

Será o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito. Jarry é o atual 143º e veio do qualifying, a fase preliminar do torneio, mas que já foi o 16º do mundo. Aos 29 anos, soma três títulos de nível ATP no currículo. Seu melhor resultado em Grand Slam é a fase de oitavas de final em Roland Garros em 2023. Em Wimbledon, no mesmo ano, alcançou sua melhor campanha até então, justamente a terceira rodada, que repete nesta temporada.