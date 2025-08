João Félix é oficializado no Al-Nassr e vai ser companheiro de Cristiano Ronaldo

O Al-Nassr, time dirigido pelo técnico português Jorge Jesus, oficializou nesta terça-feira a chegada do astro João Félix. O clube da Arábia Saudita divulgou em suas redes sociais o reforço ao lado do diretor esportivo Simão Coutinho segurando a camisa de sua nova equipe.

De acordo com a imprensa local, os sauditas desembolsaram cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 196 milhões) ao Chelsea. Com contrato assinado até 2027, o português vai ter a companhia do veterano Cristiano Ronaldo no ataque do Al Nassr.

CR7, aliás, teve papel importante para convencer seu compatriota a trocar a Europa pelo mundo árabe. O ex-ídolo do Real Madrid emprestou seu jato particular para que ele viajasse no domingo de Londres para Salzburgo, na Áustria, onde o time árabe faz pré-temporada, para acelerar as negociações e definir detalhes da transferência.

Considerado o sucessor de Cristiano Ronaldo, o jogador ainda luta para tentar se firmar como atacante de ponta no cenário mundial. Desde que trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid (também defendeu o Barcelona), ele apresentou oscilações na carreira e não conseguiu se firmar como ídolo.