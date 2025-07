João Derly é homenageado pelos 20 anos do primeiro título mundial de judô

Derly com a homenagem feita por Luiz Bayard, presidente da FGJ. Fernanda Davoglio / Sogipa

O dia 10 de setembro de 2005 foi relembrado nesta segunda-feira (14), na Sogipa. Campeão mundial há 20 anos, João Derly foi homenageado pela Federação Gaúcha de Judô (FGJ) e pelo clube que o revelou pela conquista no Cairo, no Egito.

— Justa homenagem ao João Derly. Um dos ícones do esporte nacional. Mudou a história e a forma como fomos vistos após essa conquista. Quantos jovem começaram no judô depois do João? Ele simboliza um herói, que saiu de uma família humilde, mas com grandes valores morais. Só cabe a nós homenagear os grandes ídolos — exaltou Luiz Bayard, presidente da FGJ.

O evento contou com autoridades, atletas, ex-atletas, parceiros e amigos do ex-judoca, que agradeceu a homenagem pouco antes da data que marca oficialmente o título.

— Minha família que sonhou comigo e me permitiu viver grandes momentos. Minha historia nesse clube foi muito importante, aqui eu cresci, casei, meus filhos estão sendo criados. Tenho um amor e um carinho por esse lugar. Sensei Kiko tem um zelo e carinho por todo atleta que ele treina. Vale a pena sonhar. É incível ver aquele guri do Morro Santana ter chegado onde chegou — disse Derly.

Conquista inédita

João Derly foi recebido com festa no Salgado Filho. Ricardo Duarte / Agencia RBS

A medalha de ouro naquele campeonato mundial no Egito foi a primeira do judô brasileiro na história. O título alavancou o esporte no Brasil, impulsionando a profissionalização da modalidade no clube gaúcho. Atualmente, a Sogipa tem 14 medalhas em campeonatos mundiais, sendo seis de ouro, e sete em Jogos Olímpicos.

— Um dia extremamente importante para a Sogipa. Celebramos não uma conquista, mas um marco que mudou o clube, o Rio Grande do Sul e o Brasil. João nos presenteou com uma conquista até então inédita para todos os brasileiros. A partir daquela conquista, iniciou o ciclo vitorioso que segue até hoje. Ponto de partida que começou a carreira de tantos outros atletas — ressaltou Adílio Schneider Finger, presidente da Sogipa.