João Basso exalta preparação do Santos para volta do Brasileirão: 'Treinos intensos e fortes'

Disposto a se afastar de vez da luta contra o rebaixamento já no retorno do Brasileirão, o Santos vem trabalhando forte sob orientação do técnico Cléber Xavier para manter a evolução apresentada antes da pausa para o Mundial. Titular nos últimos jogo, o zagueiro João Basso aprova os trabalhos fortes nessa intertemporada.

"A gente tem treinado bastante desde que nos reapresentamos para que possa chegar no Campeonato Brasileiro o mais preparado possível e dar sequência nos bons jogos que fez antes da pausa", disse o defensor. "Estamos trabalhando bem, nos dedicando. O treino está sendo intenso, bem forte", avaliou.

Cléber Xavier sempre lamentou a falta de tempo para aprimorar suas ideias no elenco santista. Para piorar, ainda convivia com a equipe dentro da zona de queda e sob pressão por resultados de imediato. Chegar à pausa pra o Mundial fora da faixa de queda deu a paz que ele precisava.

Nesta quarta-feira, sob chuva e frio no CT Rei Pelé, o Santos trabalhou forte na parte técnica e física. Satisfeito com o que tem visto, João Basso previu um grande retorno do Santos ao Brasileirão. Inicialmente, seria diante do Palmeiras, dia 13 de julho, na Vila Belmiro. Mas isso depende da campanha do rival nos Estados Unidos - está nas quartas de final. Senão, o retorno será no dia 16, também na Vila, contra o Flamengo.

"Eu trabalho visando sempre o próximo jogo, sempre o próximo treino. Então, a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar para conseguir os nossos passos, conseguir o nosso lugar, não baixar os braços", ressaltou João Basso, que não se intimidou com a baixa temperatura.