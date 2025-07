Jardênia Félix faz melhor salto em distância paralímpico do mundo em 2025

A potiguar Jardênia Félix realizou o melhor salto em distância do mundo da temporada 2025, na sexta-feira (18), durante o Desafio Brasil de atletismo , que ocorreu no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Entre as mulheres, a potiguar Maria Clara Augusto, cinco dias depois de fazer a melhor marca do mundo no ano nos 100 metros, com 12seg38, e dos 400 metros, com 56seg96, registrou o melhor tempo do mundo em 2025 também na disputa dos 200 metros da classe T47 (deficiência nos membros superiores) – correu a prova em 25seg35.