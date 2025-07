Jannik Sinner x Novak Djokovic: horário e onde assistir à semifinal de Wimbledon

Sinner e Djokovic se enfrentam pelas semifinais de Wimbledon. Henry NICHOLLS / Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Um duelo geracional que deve entrar para a história de Wimbledon. É isso que os fãs de tênis esperam da semifinal do torneio entre Jannik Sinner e Novak Djokovic, que será disputada nesta sexta-feira (11) no All England Lawn Tennis Club.

O confronto na quadra central promete ser equilibrado. Sinner é o atual número 1 do mundo, mas convive com dores no cotovelo que estão o limitando em alguns momentos. A vitória dominante contra Ben Shelton foi uma boa resposta do italiano nas quartas, mas antes disso haviam especulações que ele desistiria do torneio.

Aos 38 anos e sete vezes campeão em Wimbledon, Djokovic tentará utilizar a experiência ao seu favor para chegar a mais uma decisão. Ele é atualmente o jogador com mais semifinais na história do torneio: 14. Contra Sinner, ele buscará vaga em sua 11ª final do Grand Slam britânico — o recorde anterior, de 13, ele dividia com o suíço Roger Federer.

Leia Mais Semifinais de Wimbledon 2025: confira os confrontos e o que esperar

Jannik Sinner x Novak Djokovic

Quando? Sexta-feira (11), não antes das 11h10min (depois do confronto entre Taylor Fritz e Carlos Alcaraz)