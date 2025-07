Jannik Sinner, o tenista humilde e disciplinado

Filho de um cozinheiro e uma garçonete, natural da região de língua alemã do Alto Ádige (nordeste da Itália), repete em suas entrevistas que sua vida continua a mesma depois de ter se tornado uma estrela do tênis.

Entre os 8 e os 12 anos, ele foi um dos melhores esquiadores juniores da Itália, mas logo depois, a conselho do pai, decidiu se concentrar no tênis.

De acordo com a equipe do tenista, Naldi então massageou Sinner sem usar luvas, o que fez com que a substância se transferisse para a pele do tenista.