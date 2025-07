Ivan Rakitic anuncia aposentadoria do futebol aos 37 anos

O meio-campista croata Ivan Rakitic, ex-jogador do Barcelona, anunciou nesta segunda-feira (7) que está pendurando as chuteiras aos 37 anos, após uma última temporada no Hajduk Split.

"Futebol, você me deu mais do que eu jamais sonhei. Amigos, emoções, alegrias, lágrimas. Uma vida inteira. Uma vida que sempre carregarei com orgulho. Agora é hora de dizer adeus", declarou Rakitic em uma carta que publicou no Instagram.