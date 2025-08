Itália bate a Polônia e é a primeira finalista da Liga das Nações feminina de vôlei

Itália é a atual campeã olímpica. Volleyball World / Divulgação

A Itália é a primeira finalista da Liga das Nações feminina de vôlei. Neste sábado (26), a atual campeã olímpica não tomou conhecimento da Polônia e venceu a partida semifinal por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/16 e 25/14, em 1h14min e agora espera o vencedor de Brasil e Japão para conhecer seu adversário da decisão, no domingo (27), às 15h (de Brasília).

Em busca do terceiro título da competição, o segundo seguido, a seleção italiana manteve uma série de 28 jogos de invencibilidade. A última derrota das italianas aconteceu em 1º de junho de 2024, para o Brasil, por 3 a 2, na fase de classificação da Liga das Nações, em Macau, na China.

Como foi o jogo

Mesmo enfrentando 13 mil torcedores que lotaram a Atlas Arena, em Łódź, na Polônia, as italianas foram amplamente superiores ao time da casa, dirigido pelo italiano Stefano Lavarini, treinador do Vero Volley Milano, que conta com a levantadora Alessia Orro, a oposta Paola Egonu, a ponteira Myriam Sylla e a central Anna Danesi.

O set inicial começou com as polonesas defendendo bem e abrindo 4 a 0. Mas logo, a Itália retomou as rédeas do jogo e virou em 11 a 10. Superiores em todos os fundamentos, as italianas fecharam em 25 a 18, após um erro de saque do time da casa.

Egonu foi a principal pontuadora do jogo. Volleyball World / Divulgação

Lavarini tentou mexer sua equipe na segunda parcial, mas não conseguiu efeito e logo as italianas abriram 12 a 6. Com a troca de opostas e o ingresso de Malwina Smarzek, que obteve uma boa sequência de saques, a Polônia esboçou uma reação e o placar ficou 18 a 14 para a Itália, que conseguiu virar com Sylla e encaminhar a vitória por 25 a 16, com um ace da ponteira.

O terceiro set iniciou equilibrado e com as equipes trocando pontos, o placar era de 5 a 5, mas a Itália assumiu a liderança em 9 a 8, em ataque de Sylla e seguiu à frente até fechar em 25 a 14.

Destaques

Levantadora Orro prepara ataque italiano. Volleyball World / Divulgação

As duas seleções cometeram praticamente o mesmo número de erros — 11 da Itália e 10 da Polônia, mas a equipe de Julio Velasco foi amplamente superior em todos os fundamentos: 51 a 30 no ataque, 11 a 6 no bloqueio e 3 a 1 no saque.

Com 17 acertos, Egonu foi a principal pontuadora do jogo. A ponteira Alice Degradi marcou 13 e Sylla terminou com 10 pontos.