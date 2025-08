Isqueiro, vape e copos: Corinthians pode ser punido por objetos atirados em campo no clássico

O Corinthians pode ser punido por causa do comportamento de sua torcida durante a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no clássico disputado nesta quarta-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Conforme relatado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio na súmula, objetos foram atirados no gramado.

Torcedores jogaram ao campo itens como isqueiros, cigarros eletrônicos e copos. Além disso, houve uso de laser para atrapalhar a visão do goleiro palmeirense Weverton, que reclamou durante a partida.

"Aos 46 minutos do primeiro tempo, a partida foi interrompida em virtude da utilização de equipamento laser, por parte da torcida mandante, que atingia a visão do goleiro da equipe visitante. A administração do estádio seguiu o protocolo e o incidente cessou", escreveu o árbitro.

Em outro trecho, ele sinalizou o lançamento de objetos no gramado. "Aos 39 minutos do segundo tempo a partida foi paralisada em virtude do arremesso de diversos objetos, por parte da torcida mandante, em direção ao campo de jogo, sendo eles isqueiros, cigarros eletrônicos e copos. Tais fatos ocorreram no local onde os atletas visitantes estavam em aquecimento, no banco de reservas e também na área técnica desta mesma equipe."