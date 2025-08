Irmãos Guto e Luis Miguel conquistam título de duplas do Brasil Tennis Classic

Guto e Luis Miguel com os troféus de campeões.

Os irmãos Luis Felipe e Guto Miguel conquistaram neste sábado (26) o título de duplas do Brasil Tennis Classic ITF M25 de São Paulo , disputado nas quadras de saibro do Pinheiros.

Na decisão, os goianos venceram os argentinos Tadeo Meneo e Bautista Vilicich , por 2 a 0 , com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 51 minutos de partida.

Este foi o primeiro título profissional de Guto , de apenas 16 anos , que durante o torneio marcou seu primeiro ponto no ranking de simples da ATP em sua sétima partida no circuito profissional.

— Para mim também foi uma semana muito positiva, o começo de uma carreira profissional. Consegui meu primeiro título ITF nas duplas e o primeiro ponto ATP na simples . E ainda mais feliz porque estava jogando ao lado do meu irmão mais velho que é muito especial pra mim. A gente só se vê nas férias dele, então agradeço à CBT e o Instituto Sports pelos convites que soubemos aproveitar bem. Agora vamos com tudo para a próxima semana — comentou Guto.

Luis Felipe, 21, também ganhou seu primeiro torneio profissional, após três temporadas no tênis universitário dos Estados Unidos .

Pelo título, os irmãos Miguel ganharam US$ 1.782 dólares (R$ 9.910) e 25 pontos no ranking mundial. Os argentinos finalistas, ganharam US$ 1.023 dólares (R$ 5.689) e 16 pontos.