Invicto, gaúcho Guilherme Toldo avança à fase final do Mundial de Esgrima

Toldo fez excelente primeira etapa no Mundial.

Número 36 do ranking do florete da Federação Internacional de Esgrima (FIE), o gaúcho Guilherme Toldo venceu todos os confrontos da fase de grupos.

O atleta do Grêmio Náutico União venceu o japonês Shunsuke Baba, o uzbeque Ulugbek Usmanov, o húngaro Andor Mihalyi, o canadense Jason Yu, o colombiano Daniel Pinto e o ucraniano Andrii Pogrebniak.

Com esta campanha, ele liderou o grupo 17 e ficou em sétimo lugar geral entre os 205 participantes, passando direto para o quadro principal.

Paulo Morais também se classifica

As pistas de competição no Mundial.

Segundo melhor brasileiro no ranking mundial, na 63ª posição, o paulista Paulo Morais passou pela fase inicial com quatro vitórias e apenas uma derrota, sendo o segundo do Grupo 12.