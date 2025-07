Intercontinental 2025: saiba tudo sobre o Mundial do fim do ano que reúne campeões da temporada

A criação do Mundial de Clubes quadrienal fez com que a Fifa alterasse o nome do tradicional torneio anual disputado entre os campeões continentais da temporada. Com a mesma periodicidade de antes, o agora chamado Intercontinental é mais uma chance para desafiar a hegemonia europeia.

Em 2024, houve a primeira edição do Intercontinental com a nova nomenclatura e formato. Na ocasião, o espanhol Real Madrid ganhou do mexicano Pachuca na final e ficou com a taça.

O Intercontinental 2025 seguirá o mesmo formato da edição passada. Na primeira fase, haverá o confronto entre o vigente campeão da Oceania (Auckland City, da Nova Zelândia) contra o campeão da África (Pyramids, do Egito) em jogo único em território africano. Quem passar enfrenta o campeão da Ásia (Al-Ahli, da Arábia Saudita) na segunda fase, provavelmente na casa do time asiático. Os jogos ainda não têm data definida.

A cada ano será feito um revezamento entre asiáticos e africanos. Desse modo, em 2026, será um representante da Ásia quem estará na disputa da primeira fase, enquanto o time africano aguardará o vencedor para o jogo da segunda etapa.

AMÉRICA DO SUL X AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE

Do outro lado da chave, válido pela segunda fase, medirão forças os campeões da América do Sul (ainda indefinido) e da América do Norte, Central e Caribe (o mexicano Cruz Azul). Esse jogo acontecerá no dia 10 de dezembro de 2025, em local neutro, no mesmo palco na semifinal e da final do Intercontinental.

O campeão da Copa Libertadores é o único representante que falta definir no Intercontinental. O torneio está na fase de oitavas de final e conta com a participação de seis brasileiros: São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Internacional. O campeão será definido apenas em 29 de novembro.

SEMIFINAL E FINAL DO INTERCONTINENTAL