Inter vence o Grêmio e larga em vantagem na final do Gauchão sub-20

Marlon Yan foi o autor do primeiro gol colorado no clássico. @celeirodeases / Instagram / Divulgação

O Inter venceu Grêmio no jogo de ida da final do Gauchão sub-20 e depende de um empate para ser campeão. Em clássico Gre-Nal disputado neste sábado (12), no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Colorado bateu o Tricolor por 2 a 1.

Após um primeiro tempo de equilíbrio entre as equipes, o Inter conseguiu ser mais efetivo na segunda etapa e abriu 2 a 0 nos primeiros 10 minutos.

Primeiro, Yan Henrique cruzou rasteiro na área e Marlon Yan finalizou de primeira para o fundo das redes. Depois, o autor do primeiro gol foi derrubado na área, e a arbitragem assinalou penalidade. Yago Noal cobrou, João Victor defendeu, mas o camisa 10 colorado marcou no rebote.

O Grêmio ainda descontou com Gabriel Mec em lance de contra-ataque, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Placar final: 2 a 1 para o Inter.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (19) , às 11h, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Enquanto o Colorado pode empatar para ser campeão, o Tricolor precisa de uma vitória por mais de dois gols de diferença. Se o Grêmio vencer com apenas um gol a mais em relação ao Inter, o jogo será decidido nas penalidades.

Antes da decisão, os dois clubes jogam pela penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão sub-20. As duas partidas ocorrem nesta quarta-feira (16), às 15h. O Grêmio encara o Cuiabá, em casa, e o Inter enfrenta o Bragantino, fora.

