Inter Miami fecha contratação do argentino De Paul, diz fonte próxima à negociação

O Inter Miami de Lionel Messi acertou os detalhes para a contratação do meio-campista argentino Rodrigo De Paul, do Atlético de Madrid, informou nesta quarta-feira (16) à AFP uma fonte próxima das negociações.

O meia argentino de 31 anos deixará o futebol europeu para se juntar a Messi na liga americana (MLS), faltando 11 meses para a Copa do Mundo, que será disputada em Estados Unidos, México e Canadá.

De Paul, que defendeu o 'Atleti' nas últimas quatro temporadas, e Messi foram companheiros no tricampeonato mundial da Argentina na Copa do Catar, em 2022, e têm uma boa relação fora dos gramados.

Segundo a fonte, o Inter chegou a um acordo com De Paul para as próximas quatro temporadas. A fórmula da contratação contempla que o argentino jogue o resto de 2025 como atleta emprestado pelo Atlético de Madrid, com opção de compra posterior para o Inter de um valor superior a 12 milhões de dólares (R$ 66,8 milhões, na cotação atual).