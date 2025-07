Ingrid Martins estreia com vitória nas duplas em Wimbledon

Brasileira joga com estadunidense Quinn Gleason.

A brasileira Ingrid Martins e a estadunidense Quinn Gleason estrearam com vitória, na chave de duplas em Wimbledon. Nesta quinta-feira (3), elas venceram a alemã Eva Lys e a filipina Alexandra Eala em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h24min de partida disputada na quadra 4 do All England Club.