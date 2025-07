Imprensa dos EUA faz críticas ao Mundial de Clubes e destaca campanha do Fluminense: "História inspiradora"

The New York Times dedica metade de uma de suas gigantescas páginas a uma matéria sobre o Mundial de Clubes. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Após ignorarem o Mundial de Clubes nas primeiras semanas, os jornais norte-americanos aumentaram o destaque ao futebol na reta final da competição.

Nesta quarta (9), os principais diários de Nova York exaltam a campanha do Fluminense e destacam os problemas da competição que devem ser resolvidos para a Copa do Mundo 2026.

The New York Post

O The New York Post, por exemplo, definiu a campanha do Fluminense como "uma história inspiradora de um azarão", apesar da derrota por 2 a 0 para o Chelsea nesta terça (8) na semifinal.

O periódico aponta ainda críticas ao horário dos jogos, disputados sob um calor extremo. Afinal, o jogo entre brasileiros e ingleses iniciou às 15h no estádio MetLife, com uma temperatura de 35ºC.

"Tudo que precisa ser corrigido antes da Copa do Mundo 2026 veio à tona nesta terça", escreve o jornal.

El Diario

O El Diario, publicado em espanhol, destaca a vitória do Chelsea sobre o Fluminense, afirmando que "deu a lógica" e que "terminou o sonho latino-americano".

The New York Times

Já o The New York Times, que utiliza formato standard (com páginas de quase 60cm de comprimento) apresenta algo raro: dedica metade de uma de suas gigantescas páginas a uma matéria sobre o Mundial de Clubes.

Porém, não há qualquer menção à vitória do Chelsea sobre o Fluminense. O texto, claramente concluído antes da primeira semifinal, destaca a nova fase do PSG, mais efetivo após a saída das estrelas Messi, Mbappé e Neymar e recupera a vitória sobre o Bayern, no sábado (5).

"O PSG, que era uma equipe conhecida por sucumbir à pressão das grandes expectativas e por fracassar sob pressão, está reescrevendo sua história", publica o diário, um dos mais tradicionais dos Estados Unidos.