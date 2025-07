Igor Coronado é anunciado em clube árabe mesmo sem Corinthians oficializar rescisão

O meia Igor Coronado ainda não teve sua rescisão oficializada pelo Corinthians, mas já está de casa nova para este segundo semestre, novamente no mundo árabe. Nesta sexta-feira, o Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, oficializou o retorno do meia, que defendeu o clube entre 2018 e 2021, depois de passagem pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, antes de volta ao Brasil para defender os paulistas.

"Bem-vindo à sua casa, Igor Coronado", anunciou o clube árabe em seu Instagram. "A criatividade está de volta. Damos as boas-vindas de volta ao mágico Igor Coronado, com um contrato que dura duas temporadas. Esperando pelo toque especial dele para trazer a diferença novamente", oficializou o clube, com foto do jogador vestindo o manto na antiga passagem.

Faz uma semana que o meia se acertou com o Corinthians por uma rescisão amigável, sem a necessidade do pagamento do contrato que ia até fevereiro de 2026. Ainda foi acertado que o clube pagará os cerca de R$ 10 milhões de salários atrasados parcelado.

Coronado fez um grande trabalho defendendo a camisa do Al Sharjah, onde atuou em 86 partidas e anotou impressionantes 50 gols. Ele foi campeão da Liga dos Emirados Árabes Unidos de 2018/19 e ainda ergueu o troféu da Supercopa em 2029, antes de se transferir para o Al-Ittihad.