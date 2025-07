Iga Świątek domina Danielle Collins e está nas oitavas em Wimbledon

A ex-número 1 do mundo venceu o confronto com facilidade, parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h15min de jogo, e agora vai enfrentar a dinamarquesa Clara Tauson, 23ª cabeça de chave, que eliminou a cazaque Elena Rybakina, campeã do Grand Slam britânico em 2022, com parciais de 7/6 (8-6) e 6/3, em 2h16min de partida.