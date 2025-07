Iga Świątek atropela russa e vence pela 25ª vez em estreias de Grand Slam

Ex-número 1 do mundo, Iga Świątek ainda busca retomar o caminho dos títulos, interrompido após o tetracampeonato de Roland Garros em 2024 . Desde então, ela só disputou uma final e caiu da primeira para a oitava posição no ranking .

A polonesa, que soma 22 troféus no circuito da WTA , chegou esta semana a Wimbledon longe de ser a principal favorita, mesmo após a boa campanha que lhe rendeu o vice-campeonato do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha .

Em quarto no ranking mundial, Świątek fez uma estreia segura na grama londrina, nesta terça-feira (1º). Com parciais de 7/5 e 6/1, em 69 minutos de jogo, ela derrotou a russa Polina Kudermetova (64ª) e que fazia sua primeira aparição no torneio.