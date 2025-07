Ícone do Real Madrid, Karembeu diz que diferença entre Brasil e Europa está menor: "Brasileiros mostram isso"

Karembeu fez parte do time da França que conquistou a Copa do Mundo de 1998, vencendo o Brasil por 3 a 0 na final.

Em entrevista a Zero Hora no estádio Hard Rock, em Miami Gardens, momentos antes da vitória do Real Madrid sobre a Juventus pelo placar de 1 a 0, o francês disse não estar surpreso com as classificações de Palmeiras e Fluminense às quartas de final do Mundial de Clubes.