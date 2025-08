Hugo Calderano vence japonês e é campeão em Buenos Aires

Após conquistar o título de duplas mistas do WTT Contender de Buenos Aires , na Argentina, ao lado da namorada Bruna Takahashi, Hugo Calderano voltou à mesa neste domingo (27) para conquistar o título individual do torneio.

Na decisão, o número 3 do mundo venceu o japonês Mizuki Oikawa , 106º na classificação mundial, por 4 sets a 1, parciais de 11/5, 12/10, 10/12, 11/7 e 11/5, em 46 minutos de partida.

Pela conquista de seu nono título no circuito mundial de tênis de mesa, o carioca irá somar 400 pontos no ranking, além de receber uma premiação de US$ 5 mil (R$ 27,8 mil).