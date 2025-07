Jogadores homenageiam Diogo Jota nas semifinais do Mundial de Clubes

Mbappé faz gesto com 2 e 0 nas mãos. FRANCK FIFE / AFP

As quartas de final do Mundial de Clubes foram marcadas por homenagens a Diogo Jota, jogador português que morreu em acidente de carro na última quinta-feira (3).

Nos acréscimos da partida, Dembélé marcou o gol que selou a classificação e fez referência ao atacante que defendia o Liverpool. O francês imitou a comemoração costumeira de Diogo Jota, sentado no gramado e fingindo ter um controle de videogame nas mãos.

O atacante francês Kylian Mbappé também homenageou Diogo Jota ao anotar o terceiro gol da partida do Real Madrid contra o Borussia Dortmund nas quartas de final do Mundial de Clubes neste sábado (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.

Mbappé comemorou o gol de voleio fazendo o número 20 com as mãos — que o português usava na camiseta — e depois um gesto de oração.

Ao final da partida, o lateral do Real Madrid Trent Alexander-Arnold, que foi colega de Jota no Liverpool, também prestou homenagens ao atleta português.

— Nunca esperamos que essas coisas aconteçam. Meu coração vai para Diogo, André (Silva, atleta também morto no acidente) e as suas famílias, filhos, pais. Meu apoio amoroso, minhas orações e meus pensamentos vão para eles. Espero que ajude eles de alguma forma. Foi um grande colega e foi uma honra jogar com ele — declarou.

A morte de Diogo Jota

Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu nesta quinta-feira (3), aos 28 anos, em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha.

O atleta viajava com o irmão, André Silva, que também morreu na colisão. O jovem de 25 anos, que também era jogador, atuava no português Penafiel.

O acidente aconteceu no quilômetro 65 da rodovia A-52, próximo ao município de Palácios de Sanabria.

O corpo de Bombeiros de Rionegro del Puente atendeu a ocorrência. Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), autoridades informaram que o veículo em que os dois trafegavam pegou fogo, e que as chamas se espalharam para a vegetação.

A apuração das causas ainda está no início, mas as autoridades locais afirmam que um pneu furado da Lamborghini do jogador teria motivado o acidente.