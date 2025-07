Holloway vence Poirier pela 1ª vez e mantém cinturão BMF na despedida do rival no UFC 318

Dustin Poirier se despediu do MMA na noite deste sábado, em casa, diante de sua torcida e contra um velho conhecido. No UFC 318, realizado na King Smoothie Arena, em Nova Orleans, o norte-americano foi derrotado por Max Holloway por decisão unânime (49-46, 49-46, 48-47) e anunciou a aposentadoria logo após o resultado. A luta encerrou a trilogia entre os dois, com vitória do havaiano e defesa do cinturão BMF - título dado ao "lutador mais durão".

Com o triunfo, Holloway venceu pela primeira vez o rival, que havia levado a melhor em 2012 e 2019. O havaiano foi mais preciso nas ações ofensivas, especialmente nos rounds finais, e resistiu à pressão de Poirier nos momentos de maior risco.

Holloway derrubou Poirier logo no primeiro round com um direto limpo e chegou a ficar por cima, mas o norte-americano se recuperou. A partir do segundo round, Poirier conectou boas joelhadas e tentou uma guilhotina nos segundos finais da parcial, que animou o público presente na arena. A luta manteve o ritmo intenso, com Holloway controlando a maior parte da ação, mas Poirier mostrou resistência e contra-ataques eficientes.

O embate contou com momentos de pressão do norte-americano, especialmente no quarto round, quando conectou sequências de golpes que testaram a defesa do havaiano. No último assalto, os dois aceitaram a trocação aberta, com Holloway convidando o rival a lutar no centro do cage - uma cena simbólica para fechar a trilogia.

Natural da Louisiana, Poirier foi acompanhado até o octógono ao som de "A Milli", de Lil Wayne - a mesma música usada em sua estreia no UFC, em 2011 - e contou com a presença do rapper. Após o resultado, o veterano de 36 anos confirmou que foi sua última luta. "Me senti amado pelos fãs, pela Louisiana, pela companhia. Sou só um garoto vivendo um sonho, dando socos por aí", disse.