Henrique Marques perde nas quartas de final do taekwondo da Universíade

Responsável por duas medalhas nos Jogos Mundiais Universitários , o taekwondo brasileiro não conseguiu repetir a dose, neste domingo (20). Em Essen, na Alemanha, o melhor resultado foi de Henrique Marques , que parou nas quartas de final da categoria 80kg . No feminino, Camilly Camargo foi derrotada uma fase antes, na categoria 49kg .

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU) , a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.