Hamilton lamenta erros 'inaceitáveis', desculpa-se com Ferrari e joga a toalha: 'Foco em 2026'

A temporada de estreia de Lewis Hamilton na Ferrari tem sido decepcionante para a tradicional escuderia italiana e para o heptacampeão mundial. A parceria parece ter atingido o fundo do poço neste fim de semana, após duas péssimas classificações do piloto para o GP da Bélgica.

Apesar do novo pacote de atualizações da Ferrari, Hamilton ficou apenas em 18º no grid de largada para a corrida sprint deste sábado - terminou a prova rápida em 15º lugar. Mais tarde, veio uma desconcertante eliminação do piloto britânico ainda no Q1 do treino de classificação para a corrida principal em Spa-Francorchamps, uma das pistas nas quais ele mais brilhou em sua vitoriosa carreira e de onde sairá em 16º.

"Foi um desempenho muito, muito ruim da minha parte", lamentou um abatido Hamilton em entrevista à Sky Sports. "Preciso me desculpar com a minha equipe, porque é simplesmente inaceitável estar fora nas duas Q1s. Cometi outro erro, então preciso refletir internamente a respeito", acrescentou.

A pressão sobre Hamilton aumenta à medida que seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, colhe frutos do bom desempenho. Na sexta-feira, ele havia se classificado em quarto para a sprint e, neste sábado, só ficou atrás dos carros da McLaren, em terceiro, superando Max Verstappen no apagar das luzes do Q3.

O heptacampeão, por sua vez, ainda não se adaptou ao carro e coleciona fracassos na Ferrari. Na sexta, Hamilton rodou após travar os pneus e disse ter cometido este erro pela primeira vez na carreira. Neste sábado, ele até passou para o Q2 com o sétimo melhor tempo, mas teve a volta anulada por ter cometido uma irregularidade, passando os limites da pista na saída da curva 4, terminando em 16º - Gabriel Bortoleto se beneficiou e, depois, chegou ao top 10.

"É incrivelmente doloroso (ter uma volta apagada). Está sendo um fim de semana bem ruim até agora", afirmou Hamilton, assumindo a culpa. "Fizemos algumas mudanças e o carro não estava péssimo. Tivemos de colocar um segundo jogo (de pneus macios) só para passar pela Q1", explicou.