Haliburton vai perder próxima temporada da NBA após sofrer lesão nas Finais

O Indiana Pacers confirmou nesta segunda-feira (7) que seu astro Tyrese Haliburton perderá toda a próxima temporada da NBA devido à grave lesão sofrida no último jogo das Finais da principal liga de basquete dos Estados Unidos.

O anúncio foi feito após o armador ser submetido a uma cirurgia para tratar uma ruptura no tendão de Aquiles direito sofrida em 22 de junho, no Jogo 7 das Finais, que terminou com a derrota para o Oklahoma City Thunder.