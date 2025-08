Guilherme Caribé fica em oitavo na final dos 50 metros borboleta no Mundial de Natação

Caribé foi o oitavo na final dos 50m borboleta. Satiro Sodré / SSPress/CBDA/Divulgação

O brasileiro Guilherme Caribé terminou na oitava posição a final dos 50 metros nado borboleta no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura.

Na prova realizada nesta segunda-feira (28), ele nadou na raia 1 e terminou com o tempo de 22seg92.

— Começando com o pé direito. Disputando a primeira final. não é minha principal prova e saber que estamos no top 8 é gratificante. Temos ainda a melhorar, mas estou animado. Começar a competição assim tirando a pressão é importante. Amanhã tenho um dia de folga e depois vir com tudo para os 100m livre — disse Caribé.

A medalha de ouro ficou com o francês Maxime Grousset, que nadou em 22seg48, um novo recorde nacional.

Os outros dois nadadores que subiram no pódio, também estabeleceram marcas nacionais: o suíço Noè Ponti, que defendia o título, foi prata com 22seg51, e o italiano Thomas Ceccon foi bronze com 22seg67.

Demais brasileiros

Gabrielle Roncatto ficou em 18º nas eliminatórias dos 1.500 metros livre. Satiro Sodré / SSPress/CBDA/Divulgação

O Brasil ainda teve mais quatro nadadores que competiram nesta segunda em Singapura.

Nos 1.500 metros livre, Gabrielle Roncatto fez 16min31seg26 e terminou em 18º lugar. Já Letícia Romão nadou em 16min37seg65 e finalizou na 20ª posição. A estadunidense Katie Ledecky fez o melhor tempo com 15min36seg68,

Guilherme Costa nadou os 200 metros livre e terminou na 29ª colocação. Cachorrão obteve o tempo de 1min48se06 e ficou distante de se garantir entre os 16 semifinalistas. O romeno David Popovici fez 1min45seg43 e fez a melhor marca do dia.

Nos 100 metros costas, Guilherme Basseto ficou apenas com a 32ª colocação. O tempo de 54seg68 ficou distante dos 53seg78 do húngaro Ádám Jászó, que foi o a16º e último classificado para as semifinais.

Medalhas do dia

Summer McIntosh já ganhou dois ouros no Mundial. François-Xavier MARIT / AFP

Além da final dos 50 metros borboleta, outras três provas conheceram seus campeões.

Uma das grandes estrelas do Mundial, a canadense Summer McIntosh conquistou o título dos 200 metros medley. Com o tempo de 2min06seg69 ela ganhou sua segunda medalha de ouro na competição.

A estadunidense Alex Walsh fez 2min08seg58 e garantiu a prata, superando a canadense Mary-Sophie Harvey, que completou em 2min09seg15 e levou o bronze.

O chinês Qin Haiyang repetiu a conquista de 2023 e foi o vencedor dos 100 metros peito, com o tempo de 58seg23.

A medalha de prata foi para o italiano Nicolò Martinenghi, com 58seg58, e o bronze foi ganho por Denis Petrashov, do Quirguistão, com 58seg88.

Nos 100 metros borboleta feminino, a estadunidense Gretchen Walsh foi a campeã com 54seg73, estabelecendo um novo recorde do campeonato.

O pódio ainda teve a belga Roos Vanotterdijk, que fez 55seg84 e quebrou o recorde nacional, e a australiana Alexandria Perkins, bronze com 56seg33.