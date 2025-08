Guilherme Caribé fica em 4º na final dos 100m livre; romeno é campeão mundial

O brasileiro Guilherme Caribé passou perto do pódio na final do 100 metros livre no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Cingapura. Nesta quinta-feira, ele terminou em quarto lugar, com o tempo de 47s35. O vencedor da prova foi o romeno David Popovici, com 46s51, novo recorde em Mundiais.