Gui Khury, no Park, e Ivan Monteiro, no Street, são os melhores na abertura da etapa de Curitiba do STU National

A abertura da terceira etapa do STU National 2025, em Curitiba (PR), nesta sexta-feira (25), teve como líderes o local Gui Khury, no park, e o paulista Ivan Monteiro, no street.

Principal atração do evento de skate, que acontece no Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding, no Complexo Esportivo Tarumã, Gui Khury disputou a sexta e última bateria do dia e com nota 85,79 em sua terceira volta assumiu a liderança geral da fase classificatória.

— É muito legal rodar com o STU pelo Brasil, e agora até pelo mundo, com o Pro Tour. Mas é muito mais legal andar aqui em Curitiba, pertinho da minha casa. Realmente, é muito especial estar ao lado da família e de todos os amigos. Estávamos precisando dessa etapa aqui. Que seja a primeira de muitas. Até treino bastante nessa pista, apesar de viajar muito. Ela é muito boa, de muito bom nível, e estou muito feliz com meu desempenho hoje — afirmou o atleta de 16 anos.

Ivan Monteiro liderou as classificatórias do street. Com 79,68, ele venceu a segunda bateria e foi o melhor dos 24 competidores. O segundo lugar foi de Eduardo Neves, que fez 75,89 na sexta bateria.

— Estou muito feliz com meu rolê de hoje (sexta). Desenvolvi muito bem nessa pista. Consegui me conectar muito bem com ela, combina muito com o meu tipo de skate. É bem difícil achar uma pista tão dinâmica assim, em que encontramos linhas diferentes para fazer. Normalmente, eu me apego a um caminho na pista e só mudo as manobras. A expectativa é a mesma para amanhã, quando teremos a adição da Bomb Trick para melhorar a nota. Vou focado para buscar mais uma final — disse Ivan, que é o atual campeão brasileiro.

Confira os semifinalistas:

Park masculino:

Nicolas Falcão

Pedro Carvalho

Kalani Konig

Augusto Akio

Gustavo Picaski

Gui Khury

Mateus Guerreiro

Pedro Vita

Miguel Leal

Bernardo Fraga

Pietro Nunes

Rafael Tomé

