Guarda-chuva no sol escaldante, atraso do Real Madrid e multidão por Luis Enrique: como foi o dia em Nova Jersey

Imprensa usou de guarda chuvas para driblar o sol forte em Nova Jersey. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O forte calor é uma característica marcante do verão americano. Nas posições de transmissão reservadas para as rádios no MetLife, o sol era muito forte até o primeiro tempo do jogo do Fluminense. Tanto que alguns colegas levaram guarda-chuvas para se protegerem dos raios solares.

Eu, que não tive essa perspicácia, tive que posicionar os equipamentos no chão, embaixo da bancada, para evitar hiperaquecimento. Em determinado momento, o metal do microfone, após ser exposto ao sol por alguns minutos, chegou a quase queimar a minha mão.

Bermuda liberada

Nas coberturas esportivas, há um código informal que recomenda que o repórter trabalhe de calça nos jogos. Afinal, o estádio é um local de trabalho. No Mundial de Clubes, porém, o calor é tão forte que a maioria dos jornalistas aderiu à bermuda. Inclusive eu, neste dia de Fluminense e Chelsea.

Real Madrid e a coletiva cancelada

Oficial da Fifa avisa imprensa que a coletiva do Real Madrid seria cancelada. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

No Mundial de Clubes, os técnicos são obrigados a conceder coletivas oficiais nos estádios nas vésperas dos jogos. Nesta terça-feira (8), porém, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, deu "no-show" e não compareceu à entrevista marcada no MetLife. A zona mista prevista com três jogadores do clube espanhol também foi cancelada.

Ocorre que o Real Madrid estava em Miami, e o voo que trouxe a delegação até Nova Jersey atrasou. O mau tempo foi o responsável pelo atraso, uma vez que, o avião vindo de Miami decolou cerca de uma hora após o horário previsto e teve de enfrentar uma "fila" para pousar. Ainda segundo o jornal "A Marca" o avião ficou circulando no céu até conseguir liberação para enfim aterrizar. Como o time merengue chegou muito tarde, as entrevistas foram suspensas.

Leia Mais Avião do Real Madrid tem problema para pousar em Nova Jersey devido à ameaça de tempestade

Multidão por Luis Enrique

Jornalistas lotaram espaço destinado para coletiva de Luis Enrique. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A coletiva do PSG, porém, ocorreu normalmente. E foi marcada pela presença de uma multidão de jornalistas. Durante as entrevistas de Renato Portaluppi e Enzo Maresca, após Fluminense 0 x 2 Chelsea, apenas um terço da sala estava ocupada. No entanto, 40 minutos depois, quando o técnico Luis Enrique apareceu para falar, não havia lugar disponível.