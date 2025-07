Guarany de Bagé vence São José e entra na briga pela classificação à segunda fase da Série D

Duelo valeu pela 11ª rodada da Série D. São José / X, Reprodução

O Guarany de Bagé venceu a segunda consecutiva na Série D e passa a sonhar com classificação à próxima fase. Neste sábado (5), bateu o São José por 1 a 0, em pleno Passo D'Areia, pela 11ª rodada do Grupo H.

O gol do jogo foi marcado por Murilo. Aos oito minutos do segundo tempo, de fora da área, com um chute forte e rasteiro, ele garantiu a vitória do time da Campanha.

Com o resultado, o Índio deixa a lanterna da chave e ocupa momentaneamente a 5ª posição, com 12 pontos — três atrás do Marcílio Dias, primeiro time dentro da zona de classificação e que ainda não jogou nesta rodada. Já o São José, mesmo perdendo sua invencibilidade que durou seis jogos, segue em terceiro, com 19 pontos — encaminhado, mas ainda não garantido no mata-mata.

Compromissos futuros

Antes de voltar a campo pela Série D, o São José enfrenta o Grêmio, na terça-feira (8), valendo o título da Recopa Gaúcha, na Arena. O Zeca retorna no domingo (13) à competição nacional, diante do Joinville, novamente no Passo D'Areia.

Já o Guarany encara o São Luiz, também no dia 13, em casa. Agora, o time de Bagé passa a sonhar mais forte com a vaga no mata-mata, a três rodadas do fim da primeira fase da Série D.

Próximos jogos na Série D

São José

13/7 — Brasil de Pelotas (C)

20/7 — Joinville (F)

27/7 — Marcílio Dias (C)

Guarany

13/7 — São Luiz (C)

20/7 — Marcílio Dias (F)

27/7 — Joinville (C)

Classificação do Grupo H

Barra — 23 pontos Joinville — 19 pontos* São José — 19 pontos Marcílio Dias — 15 pontos* Guarany — 12 pontos Azuriz — 11 pontos Brasil de Pelotas — 10 pontos* São Luiz — 9 pontos*

*Ainda jogam nesta rodada

Produção: Leo Bender