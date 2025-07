Grêmio x Inter: tudo sobre o jogo da final do Gauchão sub-20. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O confronto entre Grêmio x Inter, válido pela final do Gauchão sub-20, será às 11h deste sábado (12). A partida ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As equipes se reencontram no outro sábado (19), às 11h. O confronto decisivo ocorre na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Confira as principais informações da partida.

Escalações para Grêmio x Inter

Grêmio: João Victor; Smiley, Nathan Borges, João Lima e Pedro Gabriel; Rogério (Zortéa), Araújo e Riquelme (Adrielson); Gabriel Mec, Gabriel Passos e Jardiel. Técnico: Fabiano Daitx.

Inter: Henrique Menke; Yan Henrique, Lazaro, Esley e Kauã (Dalla Corte); Bernardo (Lorenzo), João Vitor e Allex; Kauan, Diego e Leandro Kauã. Técnico: Renan Brito.

Arbitragem para Grêmio x Inter

Elias da Silva Elyseu, auxiliado por Rodrigo Dahmere e Daniel Gomes Fraga. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Grêmio x Inter

A Grêmio TV anuncia transmissão da partida em seu canal no YouTube.

Como chegam Grêmio x Inter

Grêmio

O Tricolor ainda não perdeu na competição. São nove vitórias e dois empates. Além de 24 gols marcados e quatro sofridos ao longo de 10 rodadas.

Para chegar à decisão, o Grêmio derrotou o São Luiz e o São José nos mata-matas. O Tricolor é o atual vice-campeão — no ano passado, perdeu a final para o Zeca.

Inter

Com uma campanha de nove vitórias e um empate, o Colorado chega invicto na decisão. O Inter ainda tem o melhor ataque do Gauchão sub-20, com 28 gols marcados em 10 partidas.

Nos mata-matas, o Colorado eliminou o Ypiranga e o Real. Agora, a equipe decidirá o título em casa por ter a melhor campanha.

