Grêmio escapa e Inter é rebaixado no Brasileirão sub-20

Viery foi capitão do Grêmio no Rio de Janeiro. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

A rodada derradeira do Brasileirão sub-20 acabou com fins diferentes para a dupla Gre-Nal. Com uma vaga restante na zona de rebaixamento, foi o Inter que acabou sendo rebaixado para a Série B do torneio de base.

O Colorado, em casa, perdeu para o Santos por 4 a 2 e ocupou o lugar restante no Z-3. O Grêmio também foi derrotado, por 2 a 0 para o Vasco, mas contou com o tropeço do principal rival para se garantir na disputa da Série A do Brasileirão sub-20 em 2026.

O Inter acabou a fase classificatória na 18ª posição, com 15 pontos, dois a menos que o Grêmio. O Tricolor ficou na 17ª. Existe a possibilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatar o pedido de alguns clubes e acabar com o rebaixamento, conforme informações de pessoas ligadas à entidade.

Em Porto Alegre

O time treinado por Renan Brito, ex-goleiro do próprio Inter, não conseguiu sair da zona de rebaixamento em momento algum da rodada. Ainda no primeiro tempo, os paulistas marcaram com Rodrigo Cezar e Vinicius Lira.

O gol de Chrysthyan, de pênalti, no começo da segunda etapa, ajudou o Colorado a se recuperar na partida.

Já na reta final do confronto, o jogo ficou agitado. Matheus Xavier fez o 3 a 1, mas, logo na sequência, Marlon diminuiu para o Inter mais uma vez. Aos 10 de acréscimos, os paulistas ainda marcaram o quarto, selando o rebaixamento colorado.

No Rio de Janeiro

O Grêmio conseguiu sobreviver aos primeiros 45 minutos em Nova Iguaçu. O 0 a 0 da primeira etapa, no entanto, não demorou para sair do placar.