Grêmio e Inter chegam à última rodada da primeira fase do Brasileirão sub-20 com risco de rebaixamento

Dupla se enfrentou no sábado (19) pelo Gauchão e lutará pela permanência no Brasileirão sub-20 nesta quarta-feira (23).

A quarta-feira (23) será de tensão para Grêmio e Inter no Brasileirão sub-20 . Os gaúchos, assim como o Cuiabá , estão ameaçados pelo rebaixamento . As partidas da última rodada serão todas disputadas a partir das 15h.

O Inter enfrentará o Santos, no Passo D'Areia. Para o duelo, a equipe pode ser reforçada . Como está na 18ª posição , primeira da zona de descenso, com 15 pontos , o Colorado precisa vencer para se manter na primeira divisão nacional. Empate ou derrota confirmam o rebaixamento.

Na última rodada, os comandados de Renan perderam por 1 a 0 para o Bragantino . Porém, a equipe vem da conquista do título gaúcho da categoria após empate em 1 a 1 em Gre-Nal disputado no sábado (19).

Técnico demitido

Após o jogo contra os mato-grossenses, Fabiano Daitx foi demitido do cargo de treinador. O auxiliar-técnico Kauê Belmonte assumiu a equipe de forma interina. Ele comandará o time contra o Vasco, no Rio de Janeiro, nesta quarta.

O Grêmio tem 17 pontos e é o 17º colocado no Brasileirão sub-20, com dois pontos a mais que o Inter. Se vencer, se mantém. Derrota ou empate podem resultar em rebaixamento dependendo de resultados paralelos.

O terceiro envolvido na luta contra o rebaixamento é justamente o Cuiabá . A equipe é 16ª colocada com 18 pontos e enfrentará o Bahia na última rodada.

Os cenários para a última rodada

Inter empata ou perde

Grêmio ganha

Grêmio e Inter ganham e Cuiabá perde

Inter ganha, Grêmio empata e Cuiabá perde

Inter ganha e Grêmio perde

Inter ganha, Grêmio empata e Cuiabá ganha ou empata

Inter, Grêmio e Cuiabá vencem

Tabela do Brasileirão sub-20

Regulamento

O campeonato tem fase classificatória em turno único , com todos os 20 clubes se enfrentando na primeira fase. Os oito melhores avançam. Os três piores serão rebaixados .

Quartas e semis terão jogo único, enquanto a final contará com partidas de ida e volta.

