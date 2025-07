Gre-Nal termina empatado, e Inter conquista o título do Gauchão sub-20

Jogadores festejaram a conquista na CT Morada dos Quero-Queros. Rafaela Frison / Inter/Divulgação

O Inter sagrou-se campeão gaúcho sub-20. O Colorado ergueu a taça após empatar por 1 a 1 com o Grêmio em partida realizada na manhã deste sábado (19), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

O time comandado pelo ex-goleiro Renan Brito saiu na frente do placar, com gol marcado pelo atacante Kauan Alves ainda no primeiro tempo. O Tricolor chegou à igualdade apenas nos acréscimos da segunda etapa, após cobrança de escanteio empurrada para as redes pelo centroavante Jardiel. Porém, o gol não evitou a festa colorada.

Como havia vencido o confronto de ida por 2 a 1, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Inter chegou em vantagem para o duelo decisivo e garantiu a conquista nos 90 minutos finais.

O time colorado iniciou o jogo com: Diego Esser; Yan Henrique, Evertow, João Dalla Corte e Pablo; Lorenzo Vaghetti, Benjamin e Yago Noal; Kauã Alves, Marlon e Leandro Kauã.

O Grêmio foi a campo com: João Victor; Smiley, João Lima, Viery e Pedro Gabriel; Zortéa, Araújo e Tiaguinho; Gabriel Mec, Gabriel Passos e Jardiel. A equipe foi comandada pelo interino Kauê Belmonte, que assumiu o posto após a demissão do técnico Fabiano Daitx na última quinta-feira (17).

Brasileirão

Após o Gre-Nal decisivo pelo Estadual, a Dupla volta as atenções para a última rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Os dois times chegam à partida final lutando para escapar do rebaixamento.

Integrante do Z-3, o Colorado recebe o Santos no Estádio Passo D'Areia. Já o Tricolor, que aparece uma posição acima da zona, visitará o Vasco. Todas as partidas serão disputadas às 15h de quarta-feira (23).