"Grande estrategista" e estilo "mais italiano do que brasileiro": como jornalistas da Itália avaliam Renato Portaluppi

Renato Portaluppi durante treino do Fluminense em Charlotte. Marcelo Gonçalves / Fluminense,Divulgação

A estratégia de Renato Portaluppi na vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão, na segunda (30), chamou atenção da imprensa da Itália.

Jornalistas italianos ouvidos por Zero Hora elogiaram a vitória tática do ídolo do Grêmio sobre o romeno Christian Chivu e destacaram o estilo do treinador como "mais italiano do que brasileiro".

— O Fluminense jogou recuado, muito compacto e defendendo bem. Não teve muitas chances de gol, mas teve duas e marcou nas duas. Foi um estilo de jogo mais italiano do que brasileiro. Quase um "catenaccio (retranca) brasileiro". Não é um estilo tão comum no futebol brasileiro. Vocês normalmente jogam um futebol mais agressivo, técnico, com dribles — avaliou o repórter italiano Lorenzo Apriles, do portal Tutto Sport.

Renato Portaluppi após a vitória sobre a Inter de Milão. ANGELA WEISS / AFP

"Surpresa"

O jornalista Gaetano Mocciaro, do portal Tutto Mercato, também considerou a estratégia de Renato mais "italiana" que brasileira.

— A reação na Itália foi de grande surpresa. Podemos dizer que só se fala da derrota da Inter, deixando de lado os méritos do Fluminense. Mas a nossa impressão é de que o Renato adotou uma abordagem mais italiana do que brasileira em termos de escola de futebol. Mas acho que ele foi muito inteligente — opinou.

Para Mocciaro, a ideia de Renato de escalar três zagueiros, mesmo sistema utilizado pela Inter de Milão, surpreendeu a equipe italiana.

Renato espelhou escalação e surpreendeu a Inter de Milão. ANGELA WEISS / AFP

— Provavelmente nem mesmo Chivu esperava que o Fluminense entrasse em campo com um sistema tático idêntico ao da Inter. Ele foi muito competente ao administrar o jogo, sofrendo o mínimo e usando muita malícia. É, sem dúvida, um treinador experiente e inteligente — finalizou.

"Grande estrategista"

Por fim, o jornalista Daniele Trecca, do Calcio Mercato, elogiou a vitória de Renato no duelo com Chivu.

— Renato Portaluppi é um grande estrategista. Na Itália, está sendo feita uma comparação entre a experiência de Renato e um jovem e ainda inexperiente treinador, como é o Cristian Chivu. Penso que subestimaram a equipe brasileira — disse.