GP da Bélgica de Fórmula 1: data, horário e onde assistir

A Fórmula 1 volta neste final de semana para a sua 14ª etapa, depois de uma pausa de três semanas. O Circuito de Spa-Francorchamps será o palco do Grande Prêmio da Bélgica, que ocorre no domingo (27), às 10h (horário de Brasília). O GP também conta a corrida sprint.

A última etapa, na Grã-Bretanha , teve a chuva como protagonista. A corrida foi vencida por Lando Norris, da McLaren, que aproveitou uma punição do seu companheiro Oscar Piastri para assumir a primeira posição da prova e se aproximar da liderança do campeonato .

Ouça o podcast Paddock Gaúcha:

A etapa de Silverstone também contou com surpresa no pódio. Nico Hulkenberg terminou entre os três melhores pela primeira vez em sua 239ª corrida na categoria.

As expectativas para Spa-Francorchamps estão sobre Lewis Hamilton, que pode se tornar o piloto com mais vitórias no circuito. Atualmente o britânico conta com cinco triunfos, ao lado de Ayrton Senna. Neste ano, ele tem a oportunidade de igualar o recordista Michael Schumacher, dono de seis vitórias.