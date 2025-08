Gómez estava impedido? Entenda regra e decisão do VAR em Corinthians x Palmeiras

O Corinthians bateu o Palmeiras por 1 a 0 na noite de quarta-feira, na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na segunda etapa do jogo, o time alviverde teve um gol de Maurício anulado por impedimento, quando o Corinthians já estava em vantagem.

Na jogada, aos 36 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta, Gustavo Gómez ajeitou de cabeça e Maurício completou firme para o fundo da rede. Após o VAR traçar as linhas, porém, o árbitro Wilton Pereira Sampaio anulou o gol, marcando posição irregular do zagueiro paraguaio.

O polêmico lance envolvendo Gustavo Gómez vem sendo analisado por comentaristas e torcedores pelas redes sociais nas últimas horas. A regra da Fifa diz que um jogador está impedido quando qualquer parte da cabeça, corpo ou pés está mais perto da linha do gol rival do que a bola e o penúltimo adversário.

As mãos e os braços dos jogadores, incluindo os goleiros, não são considerados na regra. Para determinar um possível impedimento, o limite superior do braço está alinhado com a base da axila.

Nesta quinta-feira, a CBF divulgou as análises do áudio do VAR do clássico paulistano. O árbitro de vídeo foi comandado por Bráulio da Silva Machado. Ele traçou a linha na cabeça de Gustavo Gómez, que aparece ligeiramente à frente de Raniele, que corria com o palmeirense no momento da batida da falta.

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, criticou a decisão da arbitragem. Para o português, o futebol brasileiro está "trabalhando com ferramentas do século passado". "Vocês sabem que a qualidade da tecnologia que temos para avaliar estas linhas, já falei minha opinião várias vezes. (...) Estamos no século 21, e trabalhamos com ferramentas do século passado", disparou o treinador.

"Frustrante porque tem sempre o VAR a intervir nestes jogos e é triste. O VAR que apita e decide. O mesmo VAR marcou o pênalti, invalidou o gol, toda gente olha para as linhas, mas olhei para o momento que o frame para, a bola está no ar. É muito mal assistir a isto na televisão. Muito mal", completou.