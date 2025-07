Goleiro sérvio Petrovic deixa Chelsea e assina com Bournemouth

O goleiro sérvio Djordje Petrovic, do Chelsea, acertou sua transferência para o Bournemouth, informaram ambos os clubes nesta quarta-feira (16).

Petrovic, de 35 anos, defendeu o Strasbourg da França por empréstimo na temporada passada. Ele assinou contrato até junho de 2030 com o Bournemouth.

"Estou muito feliz. Chego ao Bournemouth porque quero crescer e jogar no mais alto nível neste clube. Acho que, juntos, podemos conseguir. Quero ajudar o clube a conquistar resultados, a melhorar a cada dia e ser um jogador cada vez melhor", afirmou o goleiro.

Petrovic chegou ao Chelsea em 2023 vindo do New England Revolution dos Estados Unidos. O sérvio fez 31 jogos com a camisa dos 'Blues'.