Goleiro polonês Wojciech Szczesny renova com o Barcelona até 2027

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (7) que chegou a um acordo com o goleiro polonês Wojciech Szczesny, de 35 anos, para renovar seu contrato até 30 de junho de 2027.

"A continuidade de Szczesny representa, portanto, um reconhecimento e um prêmio por sua grande temporada no gol 'blaugrana', após uma chegada inesperada e em um contexto mais do que peculiar", ressaltou o clube em comunicado.

O polonês, que havia se aposentado ao final da temporada 2023/2024, chegou ao Barça em outubro do ano passado para suprir a ausência do alemão Marc-André ter Stegen, que sofreu uma ruptura de ligamento no joelho.

Szczesny rapidamente ganhou a confiança do técnico Hansi Flick e se firmou como titular no lugar de Iñaki Peña. No total, disputou 30 jogos pelo time catalão na temporada, 14 deles sem sofrer gols.

"Hansi Flick viu em Szczesny uma maturidade e uma experiência que foram de grande ajuda em um vestiário muito jovem como o do Barça", acrescenta a nota do clube, que com a ajuda do goleiro polonês conquistou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

A recente contratação de Joan Garcia, do Espanyol, e a renovação de Szczesny podem indicar uma possível saída de Ter Stegen.

O alemão de 33 anos é o único remanescente do título da Liga dos Campeões de 2015, o último do Barça.