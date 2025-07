Goleiro estreia no futebol profissional aos 44 anos e decide jogo: "Vou dar um tempo na cervejinha, baixar essa barriga, depois eu volto"

Heverton foi o craque do Porto União. Rafael Diego / Divulgação

Santa Catarina viveu uma história inacreditável neste meio de semana. Em uma partida válida pela sexta rodada da Divisão de Acesso, um jogador estreou no futebol e foi o destaque da primeira vitória de sua equipe no campeonato. O goleiro Heverton Luiz Rollwagen está eternizado na história do esporte ao ser protagonista da vitória do Porto sobre o Metropolitano por 2 a 1. Tudo isso aos 44 anos, cabelos grisalhos, 1m77cm e barriga saliente.

Dono de uma empresa de logística, de bem com a vida, gosta de ver jogo na TV acompanhado de uma cervejinha e reunir amigos para um churrasco. Leva uma vida tranquila em Porto União, cidade de pouco mais de 32 mil habitantes, no norte do Estado vizinho. Sua relação com o futebol é de amador, no sentido original, de realmente amar o esporte.

Mas antes de tudo, é preciso dizer: Heverton é um bom goleiro. Milita no futebol amador desde sempre, começou a ser goleiro quando tinha oito anos e Taffarel era o herói nacional. É bastante conhecido na várzea da região. Por isso foi convidado pelo presidente Israel Trancoso, o Alemão do Porto, para dar uma força.

A má campanha do time no início do campeonato, com cinco derrotas seguidas, teve reflexos no grupo de jogadores. Dos três goleiros, um pediu para sair e outro foi dispensado. Então apareceu a chance para Heverton. Conversou com a namorada, Aline, e aceitou. O chamado ocorreu na quarta-feira (25) e o jogo seria no domingo (29 de junho).

— Corri atrás da documentação. Sou empresário, então nem tinha mais carteira profissional. Pediram certificado de reservista do serviço militar obrigatório. Quando fui atrás, descobri que para a minha idade, não precisava mais (risos). Deu certo e saí no BID — conta.

Na conversa com o presidente, nem entraram no tema remuneração. Mas um contrato profissional exige salário. Quanto?

— Na carteira, está escrito R$ 1,6 mil. Se eventualmente pagarem alguma coisa, vou comprar em pizza para a meninada. Sou daqui, estou na minha casa, no quentinho. Muitos deles estão no alojamento, é difícil.

No detalhe, Heverton orientando seus jogadores. Rafael Diego / Divulgação

Voltando. Depois da burocracia cumprida, ele se apresentou ao grupo e trabalhou. Na quinta-feira (26), começou a chover incessantemente na cidade. O jogo foi adiado para a quarta seguinte (2). O time só pôde trabalhar na terça (1º). Portanto, o goleiro só treinou duas vezes, um coletivo de 45 minutos e outro de meia hora. O que, de certa forma, foi bom. Porque sem ter o material adequado (uma chuteira com trava mais alta), Heverton escorregou e teve um estiramento na perna esquerda.

Quando entrou em campo, foi alvo de brincadeira pelas rádios locais e pela torcida adversária. Talvez até mesmo os adversários tenham feito pouco caso de um jogador com tão pouco jeito de atleta. E que ainda estava machucado.

— Eu teria jogado mesmo com uma perna só. Ouvi uma narração em uma rádio brincando comigo, e depois dei entrevista para eles elogiando. Desde a entrada em campo, não parei de sorrir. Tem sido tudo muito divertido — diverte-se.

Seu desempenho nos 90 minutos foi muito elogiado. Primeiro porque fez uma defesaça, ainda no primeiro tempo. O chute violento de dentro da área, defendido de mão trocada, trouxe uma consequência em um recém profissional:

— Tive uma lesão no cotovelo, estou tratando agora. Falei para o cara do time deles: "Não vale cachimbar" (que deve ser a expressão catarinense para o gaúcho "não vale bomba").

Sem culpa no gol do Metropolitano que abriu o placar, ele foi decisivo também no gol da virada de seu time. Nos acréscimos do segundo tempo, fez um lançamento cheio de estilo que iniciou a jogada do 2 a 1. A festa foi total no Estádio Armando Sarti, na cidade quase vizinha do Paraná.

Próximo desafio

Na noite de sexta-feira (4), ele atravessa o Estado para jogar em Imbituba, contra o Camboriú, neste sábado (5) à tarde. Ou seja, terá concentração, viagem de ônibus e toda a pompa do profissionalismo, ao menos por mais três rodadas. Inclusive Heverton vai ter de fazer uma preparação especial.