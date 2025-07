Giay participa normalmente de treino do Palmeiras para jogo em casa com Atlético-MG

Titular no Mundial de Clubes, o lateral-direito Giay participou de todas as atividades do treino do Palmeiras na manhã deste sábado para o jogo com o Atlético-MG, neste domingo, pela 15ª rodada do Brasileiro. Em recuperação de uma entorse no joelho direito sofrida durante a competição nos EUA, o argentino deve mais uma vez deixar a vaga de titular para Mayke. Na sexta-feira, Giay fez a primeira parte do treino com o grupo e, depois, trabalhou à parte com membros do Núcleo de Saúde.