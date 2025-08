Gauff vence Kudermetova de virada e vai às oitavas do WTA 1000 de Montreal

A tenista americana Coco Gauff, atual número dois do mundo e principal cabeça de chave do torneio, conquistou uma vitória suada sobre a russa Veronika Kudermetova por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-5 e 6-2, nesta quinta-feira (31), avançando para as oitavas de final do WTA 1000 do Canadá, disputado em Montreal.