Gaúcho Marcelo Demoliner e argentino Guido Andreozzi vencem cabeças de chave em Wimbledon

Romboli tem como melhor desempenho em WImbledon, as oitavas de final.

Um grande resultado para o gaúcho Marcelo Demoliner , na chave de duplas masculinas em Wimbledon . Nesta quinta-feira (3), ele e o argentino Guido Andreozzi venceram os estadunidenses Christian Harrison e Evan King por 2 sets 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7-4), em 1h17min de jogo e estão classificados para a segunda rodada do Grand Slam britânico.

Esta é a décima participação de Marcelo Demoliner em Londres . Seu melhor desempenho no torneio foi alcançado em 2017 e 2019, quando chegou às oitavas de final.

Número 87 do ranking mundial da ATP, o tenista nascido em Caxias do Sul já ocupou a 35ª colocação e soma cinco títulos, com 11 finais disputadas. A vitória desta quinta (3) vai lhe render ao menos cinco posições na lista.