Gaúcho é bronze no judô da Universíade

Henrique é um dos destaques do time do União. Grêmio Náutico União / Divulgação

A tradição do judô brasileiro e do Rio Grande do Sul foi confirmada, nesta quarta-feira (23), em Essen, na Alemanha, onde a modalidade começou a ser disputada nos Jogos Mundiais Universitários.

Henrique Gusmão, atleta do Grêmio Náutico União e aluno de gestão financeira da Unama (PA), subiu no pódio da categoria até 66 kg para receber a medalha de bronze.

O meio-leve nascido em Porto Alegre fez cinco lutas. Ele estreou diretamente na segunda rodada e em 23 segundos derrubou por ippon Chanta Somnag, do Camboja.

Nas oitavas, Henrique precisou do golden score para marcar um ippon sobre o húngaro Bence Barnabás Máthé. A caminhada teve um tropeço nas quartas de final, quando ele perdeu para o russo Abrek Naguche, por yuko.

Com a derrota, o judoca unionista foi para a repescagem e venceu o francês Simon Lesauvage por waza-ari, garantindo um lugar na disputa do bronze.

A medalha foi conquistada com um novo waza-ari, desta vez sobre o cipriota Petros Christodoulides. Este foi o sétimo pódio do Brasil no evento e a quinta medalha de bronze. Os atletas brasileiros já haviam vencido um ouro e uma prata.

Demais brasileiros

Gabriela Souza Conceição perdeu na repescagem. Liz Höser / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

O Brasil participou de mais quatro categorias nesta quarta e o melhor desempenho foi no meio-leve (até 52 kg) feminino.

Gabriela Souza Conceição, do Minas Tênis Clube (MG), chegou às quartas de final. Ela estreou vencendo a alemão Chiara Serra (ippon) e superou a mongol Sarantuya Delgersaikhan (yuko).

Nas quartas, perdeu para a japonesa Hako Fumigawa (yuko) e foi para a repescagem, onde sofreu nova derrota, desta vez para a francesa Lea Brés (waza-ari).

Os outros três foram eliminados logo na estreia. Mariana Costa Nunes (Instituo Reação-RJ) perdeu para a cazaque Diana Burkeyeva, por yuko, na categoria ligeiro (até 48 kg).

A peso leve (até 57 kg) Beatriz Comanche, do Umbra/Vasco da Gama (RJ) foi derrotada pela italiana Giulia Carná, que conquistou um waza-ari aos 8min30seg de luta.

Já o ligeiro (até 60 kg), Lucas Rios, da Academia Monte Branco (MA) sofreu um waza-ari do indiano Lucky Lucky.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os atletas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.

Confira as medalhas do Brasil na Universíade:

Ouro

Prata