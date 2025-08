Gaúchas buscam título inédito no rugby nacional

Equipe da Capital é finalista da primeira edição da competição. Júlia Grave / Charrua/Divulgação

As gurias do Charrua estão focadas para dar o máximo em campo no dia 9 de agosto. Na data, em Jacareí (SP), a equipe da Capital irá enfrentar o Melina, de Cuiabá, pela final da Copa do Brasil Feminina de Rugby XV. Quem vencer conquistará um título inédito, uma vez que esta é a primeira edição da competição em nível nacional para clubes na categoria criada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

Para chegar à decisão, a equipe de Porto Alegre foi campeã da Liga Sul e bateu o campeão paulista Jacrói, parceria entre os times Jacareí e Niterói, na semifinal da Copa do Brasil. Na final local e no mata-mata nacional, o Charrua fez valer seu lema: não está morto quem peleia.

A final da Liga Sul foi contra o Desterro. Após perder por 12 a 0 na ida, em Santa Catarina, as gaúchas reverteram o placar e venceram por 20 a 5, garantindo a vaga para as eliminatórias nacionais. A vitória veio no último lance e após momentos de apreensão, como lembra a capitã Tamara Ribas.

— A gente teve um percalço durante o jogo porque uma das nossas atletas e abriu (um corte), então sangrou muito. Tivemos que pausar (o jogo) por um bom tempo para toda aquela coisa de médico e ambulância — conta e complementa:

— Naquele momento estávamos ganhando, era mais para o fim do jogo e a gente estava tomando muita pressão, e mesmo ganhando (com aquele placar) a gente não se classificava para a Copa do Brasil.

Foi então que as catarinenses tiveram a oportunidade de enterrar qualquer chance de título do Charrua. No entanto, em uma cobrança de penal, o Desterro errou. Pouco depois, no último lance do jogo, as gaúchas marcaram o try e somaram pontos suficientes para virar a série e conquistar o título e a classificação.

Na semifinal da Copa do Brasil, novamente emoção até o final. Em Jacareí, as gaúchas empataram com o Jacrói em 15 a 15, mais uma vez marcando um try no minuto final. Na decisão por chutes alternados, o Charrua venceu por 3 a 2.

— Foi uma loucura porque é nosso primeiro ano jogando como clube nessa modalidade e a gente está indo para a final da Copa do Brasil. Foi um momento incrível — exalta a capitã.

Preparação

Agora, as gurias do Charrua se preparam para encarar o Melina. Na semifinal, as campeãs do Centro-Oeste venceram o São José, vice-campeão paulista, por 62 a 5. Antes, no mês de junho, a equipe de Mato Grosso foi campeã do Campeonato Sul-Americano de Clubes feminino na modalidade ten-a-side (ou seja, com 10 atletas para cada lado).

Reconhecendo a força das adversárias, Tamara espera um jogo bem difícil, mas que proporcionará uma oportunidade de aprendizado. Ela reforça o desejo por fazer uma grande apresentação para dar mais visibilidade ao rugby no sul do país.

— Às vezes a gente fica meio invisibilizado porque não estamos no eixo central, e a gente não é um time profissional, não tem tantos recursos. Então, nossa expectativa é que seja uma grande vitrine para nós, para podermos, de repente, ter mais apoio e ter uma grande experiência — comenta a capitã.

Campanha por recursos

Inclusive, o apoio pode vir antes da partida decisiva. Como a CBRu disponibiliza apenas as passagens até São Paulo, local da decisão, as atletas do Charrua, um clube amador como os demais do rugby brasileiro, precisam tirar do próprio bolso os valores de translado, estadia e alimentação. Assim, uma campanha para angariar fundos foi criada.